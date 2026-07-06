Piden no cerrar los ojos ante la violencia

Ante la violencia que prevalece en diversas regiones del país, el obispo de la diócesis de Tapachula, Luis Manuel López Alfaro, pidió a las autoridades y a la población “no cerrar los ojos ni mantenerse indiferentes” ante los muertos y desaparecidos, sino a trabajar por la paz.

Al mismo tiempo, informó que se inició una colecta de víveres y ayuda que será enviada a Venezuela, país impactado por los terremotos y que está sufriendo por ese motivo.

En su mensaje semanal, monseñor López Alfaro convocó a la familia diocesana a trabajar por la paz de las familias y de las comunidades.

“El mundo no necesita armas ni para atacar ni para defenderse; necesitamos, más bien, atrevernos a vivir en la paz que Él -Dios- nos da. No se trata de una paz que ignora y se acostumbra a vivir en medio de una violencia cada vez más evidente”.

De tal manera que explicó que “no se trata de ejercer la autoridad, cerrando los ojos a la inmensa cantidad de muertos y desaparecidos que sufrimos, día a día, en cada comunidad y municipio de nuestro territorio diocesano”.

Ayuda a Venezuela

Por otra parte, el líder religioso invitó a los fieles de la diócesis que abarca las regiones Costa, Soconusco, Sierra y Frontera Sur a hacer una colecta para asistir a los afectados por los terremotos en La Guaira en Venezuela, quienes “están pasando por una situación de necesidad, desamparo y desesperación”.

Dijo que a causa de los desastres naturales se vive el dolor, por lo cual invitó a que quienes deseen otorgar ayuda la hagan llegar a la Curia Diocesana y a las parroquias, para enviarla lo más pronto posible a Venezuela.