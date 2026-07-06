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Piden no cerrar los ojos ante la violencia

Julio 06 del 2026

Ante la violencia que prevalece en diversas regiones del país, el obispo de la diócesis de Tapachula, Luis Manuel López Alfaro, pidió a las autoridades y a la población “no cerrar los ojos ni mantenerse indiferentes” ante los muertos y desaparecidos, sino a trabajar por la paz. 

Al mismo tiempo, informó que se inició una colecta de víveres y ayuda que será enviada a Venezuela, país impactado por los terremotos y que está sufriendo por ese motivo. 

En su mensaje semanal, monseñor López Alfaro convocó a la familia diocesana a trabajar por la paz de las familias y de las comunidades. 

“El mundo no necesita armas ni para atacar ni para defenderse; necesitamos, más bien, atrevernos a vivir en la paz que Él -Dios- nos da. No se trata de una paz que ignora y se acostumbra a vivir en medio de una violencia cada vez más evidente”.

De tal manera que explicó que “no se trata de ejercer la autoridad, cerrando los ojos a la inmensa cantidad de muertos y desaparecidos que sufrimos, día a día, en cada comunidad y municipio de nuestro territorio diocesano”. 

Ayuda a Venezuela

Por otra parte, el líder religioso invitó a los fieles de la diócesis que abarca las regiones Costa, Soconusco, Sierra y Frontera Sur a hacer una colecta para asistir a los afectados por los terremotos en La Guaira en Venezuela, quienes “están pasando por una situación de necesidad, desamparo y desesperación”.

Dijo que a causa de los desastres naturales se vive el dolor, por lo cual invitó a que quienes deseen otorgar ayuda la hagan llegar a la Curia Diocesana y a las parroquias, para enviarla lo más pronto posible a Venezuela. 

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