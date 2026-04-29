Piden no entorpecer cadena de cambios

Maestros de la región Altos informaron de la reunión que mantuvieron con Isidro Pérez, jefe de la Jefatura de la zona 710, con la finalidad de que se instale la comisión mixta de cambios de esta región en San Cristóbal, “ya que el año pasado lamentablemente por cuestiones políticas, se tuvo que trasladar a la ciudad de Tuxtla Gutiérrez”.

Los docentes explicaron que este traslado del proceso provocó algunos incidentes con profesores de edad avanzada, quienes se vieron obligados a moverse a la capital, sufriendo por la falta de agua y de insumos en el lugar.

Mencionaron que hace unos días salió una convocatoria por parte de la subcomisión mixta estatal de la Sección 7 junto a la dirección de nivel de Educación Indígena, donde se aperturaba la instalación de subcomisiones mixtas regionales. Para llevar a cabo este proceso se tiene como fecha límite el 30 de abril a las 12 de la noche.

Para el caso de la zona Altos, son alrededor de tres mil docentes los que podrían estar participando dentro de esta cadena de cambios.

Derecho laboral

Los docentes explicaron que la cadena de cambio es un derecho laboral que se gana con los años, pues a los de nuevo ingreso se les manda a zonas de “castigo”, como la frontera.