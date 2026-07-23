Piden no politizar la “Marcha por los Valores”

A pocos días de que se realice la denominada “Marcha Ciudadana por los Valores” en Tuxtla Gutiérrez, programada para el sábado 25 de julio, Andrea Negrón, coordinadora estatal de Movimiento Ciudadano (MC), expresó su postura respecto a esta movilización y llamó a la ciudadanía a informarse sobre el trabajo legislativo que se realiza en el Congreso del Estado.

En entrevista, la legisladora señaló que su partido siempre se ha manifestado a favor de las manifestaciones pacíficas y que, en ese sentido, respetan el derecho de las personas a expresarse. No obstante, fue enfática al reiterar que su postura sobre el tema ha sido clara desde el principio.

“Los derechos se deben de garantizar para todas las personas y de parte del Congreso del Estado siempre se ha buscado y se ha trabajado en pro de las infancias, en pro de la familia. Jamás hemos ido en contra de esos valores tan importantes”, afirmó Negrón.

Postura

Cuestionada sobre si este tipo de movilizaciones abonan a la construcción de una sociedad más justa, la diputada consideró que es válido y fortalece la vida democrática el que existan diversas opiniones y formas de ver las cosas. Sin embargo, hizo un llamado a la información, ya que, a su juicio, gran parte del ruido generado en redes sociales obedece a la desinformación.

“Insisto, desde el Congreso del Estado, desde esta Sexagésima Novena Legislatura, jamás se han hecho iniciativas que vayan en contra de la familia, ni mucho menos de las niñas y niños chiapanecos”, subrayó.