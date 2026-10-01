Piden no usar movimientos ciudadanos para política

“Le pedimos no usar este movimiento ciudadano en las redes como si fuera un logro del gobierno, porque aún no hay logros”, son las palabras que representantes de los distintos consejos de colonias de San Cristóbal de Las Casas le enviaron a la presidenta Fabiola Ricci, quien, denunciaron, no realizó una mesa de trabajo acordada para el pasado primero de septiembre.

“Ya estamos viviendo los efectos del cambio climático, era algo que veíamos muy lejos, pero ya está presente en nuestra ciudad”, menciona Joaquín García, del Consejo de la zona norte.

Con la intención de evidenciar que el problema ya no es exclusivo de la periferia, la conferencia de prensa se realizó en la explanada de La Merced, donde habitantes se han organizado durante los últimos años ante los problemas hídricos que ante nos padecían.

Los representantes denunciaron que la falta de agua se ha vuelto un negocio, por lo que exigieron un padrón público de pipas autorizadas por la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado Municipal (Sapam), con una tarifa oficial fija, publicada tanto en Sapam como en la Unidad Administrativa.

En el documento entregado al Ayuntamiento el pasado 22 de septiembre, también se propone que el 100 % del ingreso de pipas entre a caja de Sapam y se audite por el Consejo Consultivo Ciudadano.

Valle de Jovel

Durante la conferencia, los representantes expresaron su preocupación por la situación del Valle de Jovel, que está conformado por otros cuatro municipios: San Juan Chamula, Huixtán, Tenejapa y Zinacantán.

“Uno de los planteamientos que se le dejó a la presidenta municipal en el primer encuentro fue el acercamiento a los municipios de Chamula y Zinacantán, que son los más cercanos, porque este daño se lo estamos empezando a causar a los municipios de alrededor ”, dijo Joaquín García.