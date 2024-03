“Basta y que nos paguen los bonos desde el año 2017 y hasta el año 2023”, señalaron jubilados y pensionados del magisterio federalizado de Chiapas del Sindicato y Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE-CNTE).

El grupo de unos ocho mil agremiados que son de las 55 secciones del estado, expresaron que son respetuosos de las autoridades pero exigen que se cumpla con el pago de los bonos que se les deben.

En voz de José Francisco Aguilar Santiago, dieron a conocer que han luchado y exigido que se les otorgue el pago, al mismo tiempo que señalaron que han hecho una serie de trámites para que se les otorguen los recursos.

“El dinero nos sirve para muchas cosas, y ha habido muchas formas para poderlo hacer y no se imaginan cuántas cosas y formatos hemos llenado para que nos paguen”, indicaron.

“Tenemos que hacer valer las minutas que se hicieron en el periodo de Rosendo Galíndez Martínez porque él fue que implementó que se dieran estos bonos para los jubilados y pensionados (alrededor del año 2008). No podemos dejar pasar ni perderlo”, afirmaron al tiempo de comentar que privilegiarán el diálogo con las autoridades.

Una de las interrogantes que manifestaron es por qué a un grupo de sus compañeros ya les pagaron el bono, pero se quedaron pendientes de más pagos y el resto del grupo no cobró ni un solo año de bono.

Explicaron además que no consideran la posibilidad de realizar acciones más radicales, pues prefieren mantener su exigencia por la vía pacifica, ya que no pretenden realizar actos que generen daños colaterales o a terceros que no están involucrados.

Dieron a conocer que esperan que las autoridades del estado los atiendan, pues acudieron a la manifestación representantes y secretarios generales de todas las delegaciones.