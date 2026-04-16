Piden pago retroactivo por incrementos de jornadas

Más de 350 docentes de secundarias técnicas de diferentes municipios de la entidad, que lograron incremento de horas, ascensos y cambios de centros de trabajo, desde julio y septiembre de 2025, no han visto reflejado el aumento correspondiente en sus salarios.

El docente Fabian Ruvalcaba, secretario de Trabajos y Conflictos del nivel de secundarias técnicas, comentó que por acuerdo entre el gobierno federal, estatal y la Sección 7, se conformó la Comisión Estatal de Relaciones Mixtas, para que las convocatorias se realizaran de forma bilateral.

Fue así que se realizaron las cadenas de cambios, con la firma y reconocimiento de las autoridades educativas locales y federales; sin embargo, hasta ahora no han sido reconocidos en los talones de cheques, lo que impacta en su economía porque el cambio ya se hizo efectivo, pero siguen recibiendo el mismo salario.

“Por ejemplo, un maestro que ya tenía 14 horas asignadas, en el proceso logró recibir 14 horas más a la semana, haciéndose efectivo en septiembre, pero a la fecha no se refleja en su salario, eso afecta más a los que deben viajar a otro municipio y pagar renta”.

Demandas

Indicó que exigen que se pague el incremento salarial correspondiente, con retroactivo a julio y septiembre, que fue cuando los cambios se aplicaron y las y los docentes los acataron porque fueron firmados por el sindicato y la autoridad educativa, que aunque ya dijo que se realizará el pago, no dice cuándo ni cómo.

No descartó la posibilidad de manifestarse como nivel educativo, considerando que son al menos siete mil trabajadores en todo el estado; aunque ya forman parte del movimiento magisterial federal y están sumados al posible paro indefinido de labores.