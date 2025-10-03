Piden paz en Palestina durante fiesta patronal

La comunidad de San Jerónimo Tulijá celebró a finales septiembre su tradicional feria patronal en honor a San Jerónimo, un encuentro que cada año convoca música, danza, actividades artísticas y un ambiente de convivencia comunitaria. Sin embargo, en esta ocasión, la festividad adquirió un matiz distinto: durante la peregrinación, los fieles portaron pancartas con mensajes que exigían la paz en Medio Oriente y el fin del bloqueo impuesto por Israel, con el fin de permitir la llegada de ayuda humanitaria al pueblo palestino.

La procesión, realizada en la Selva Lacandona, se convirtió en un acto de fe y solidaridad que trascendió fronteras, con la finalidad de mostrar la articulación de las comunidades indígenas y tradiciones religiosas con un compromiso por la justicia y la paz global.

Un precedente de unidad comunitaria

Este suceso se enlaza con un hecho reciente y sin precedentes: la ceremonia conjunta por el 60 aniversario de la dotación de tierras al ejido San Jerónimo Tulijá.

En ese encuentro, las distintas congregaciones religiosas de las 33 rancherías que integran el ejido oraron juntas por la reconstrucción del tejido social, el bienestar común y la paz en la región.

La actividad, marcada por alabanzas y ritos de cada tradición de fe, simbolizó un compromiso colectivo por la convivencia armónica, en un contexto donde la defensa del territorio, la violencia y las demandas de justicia social siguen siendo desafíos vigentes.

Durante la peregrinación, se pronunciaron mensajes en favor del pueblo palestino, buscando la consolidación de la fiesta patronal de San Jerónimo no solo como un espacio de reafirmación cultural e identidad comunitaria, sino como el escenario de resistencia pacífica y de expresión solidaria hacia causas globales.