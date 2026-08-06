Piden pena máxima para presunto feminicida

Familiares y amigos de Beany Guadalupe Lozano García, realizaron este miércoles una manifestación en los Juzgados de Control y Tribunales de Enjuiciamiento del Poder Judicial del Estado en Tapachula, para exigir el máximo castigo para el presunto feminicida José Manuel “N” alias “Tito”, quien bajo intensas medidas de seguridad fue trasladado al Centro de Reinserción Social número 3.

Anahí Guadalupe García, madre de la víctima, nuevamente reconoció a las autoridades estatales y federales que permitieron la detención del sujeto en el estado de Sinaloa, de donde fue traído a esta ciudad para iniciarse el proceso legal en su contra.

Frente a los juzgados, donde se llevó a cabo la audiencia inicial del caso, los manifestantes portando pancartas y lonas exigieron un “castigo justo” para el presunto feminicida.

Denunciaron que desde el día de los hechos, cuando la joven universitaria recibió un impacto de bala, hubieron negligencias por parte de las autoridades que se encargaron de abrir la carpeta de investigación, lo que permitió al sujeto huir con apoyo de su familia.

Sin embargo, confiaron en que se está haciendo justicia, aunque ello fue “gracias a la presión ejercida por los amigos, familia y medios de comunicación”, por lo que continuarán pendientes del desarrollo del proceso judicial.

“No tengo miedo de que la familia de Tito pueda hacer algo en mi contra, nunca voy a bajar la guardia”, dijo la madre de la víctima, quien hizo un reconocimiento al fiscal general del Estado, Jorge Luis Llaven Abarca; al titular de Seguridad y Protección Ciudadana federal, Omar García Harfuch y al gobernador Eduardo Ramírez Aguilar.

Pidieron que todo el proceso judicial sea transparente y se aplique la pena máxima.