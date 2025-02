Piden penas severas a quienes lastimen animales

Luego de que hace algunos días, ocurrió un envenenamiento masivo de perros y gatos en la colonia El Roble de Tuxtla Gutiérrez, Narcedalia Mayor Gordillo, presidenta del Movimiento Animalista para Chiapas comentó que las penas para quienes lastimen animales deberían ser más fuertes

Señaló que la modificación al código penal para que este tipo de personas puedan recibir castigos como la prisión es urgente, y resaltó que quien lastima a un animal, pueden ser un potencial violentador de personas.

“Las sanciones económicas no son suficientes porque, aunque pueda ser mucha cantidad de dinero que paguen, no lograrán entender qué no deben hacer esta atrocidad contra los animalitos”, dijo Nacedalia Mayor.

Mayor Gordillo expuso lo anterior luego de que surgiera otra denuncia de envenenamiento de perros y gatos en distintas colonias de la capital chiapaneca, así como del caso en el municipio de El Bosque, donde autoridades comunales tiraron pan envenenado para matar a perros callejeros, lo que presuntamente provocó la muerte de tres niños.

Por lo anterior, resaltó que es obligatorio que todos los ayuntamientos tengan un reglamento municipal en materia animal, sin embargo, hay muchos que no lo tienen pues al parecer no les ha interesado.

Proyecto

“Creemos mucho en esta administración con nuestro gobernador, porque ha estado sacando proyectos de ley para terminar con el maltrato de los animales, así como lo sacó con los gallos y las corridas de caballos, tenemos en puerta y tenemos pendiente un proyecto de reforma de ley al código penal para el maltrato animal”, sostuvo.

Mayor Gordillo también pidió a los diputados de la Sexagésima Novena Legislatura del Congreso del Estado que se retome el proyecto de reforma de ley al código penal para el maltrato animal y que se exija también a los alcaldes que creen un reglamento animal en sus municipios.