Piden pensiones justas para menores de edad

En caso de estar interesado en integrarse a la asociación se puede contactar a través de las redes sociales. José Ortega / CP

Establecer una pensión de 500 pesos para la manutención, cuidado y protección de un menor de edad no ayuda a que la niñez sea protegida, expuso la asociación civil Niños Huérfanos de Padres Vivos.

Al respecto, José Luis Ochoa detalló :“Hacemos un llamado para que los jueces sean más enérgicos con el tema de las pensiones, pues sabemos que los niños no comen con 500 pesos o con mil pesos al mes, y no les da para los alimentos, para vestir o si se tienen que comprar medicamentos, realmente no ajusta, por lo que es importante que haya pensiones más justas para las y los niños”.

Justicia

Precisó que no se trata de cumplir caprichos con pensiones excesivas, pero sí justas con las cuales los menores puedan tener un sano crecimiento.

A decir de José Luis Ochoa, actualmente a las autoridades competentes no se les ha dado información sobre el índice de menores de edad con temas de alienación parental, pero dijo que esto no es un tema de moda, sin embargo, lleva siglos, a pesar de que no se quiere reconocer la palabra; no obstante, es un fenómeno que existe y es en contra de los niños.

Puntualizó que como padres no están buscado caprichos sino justicia.

“Aplaudo y resalto que muchas mujeres cada día luchan por sus hijos; también me gustaría que igualmente las autoridades y la sociedad reconozca a los hombres, ya sea que somos muchos o pocos habemos quienes estamos comprometidos con nuestros hijos, que sí queremos estar con ellos”.

De igual manera, lamentó que ha incrementado la situación de mamás y en ocasiones de papás que no permiten a los menores convivir con ellos, ya que eso afecta al núcleo familiar.

Expuso que la asociación que preside no es de un solo género, pues integra tanto a mujeres como a hombres que buscan ser apoyados para que sus hijos convivan con ambos padres.