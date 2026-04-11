Piden pobladores seguir con mesa de diálogo

En el marco de la conmemoración del 107 aniversario luctuoso de Emiliano Zapata, la organización campesina en Chiapas que lleva su nombró pidió que se le dé seguimiento a la mesa de diálogo interinstitucional para buscar una solución a los problemas agrarios que se mantienen en el municipio de Venustiano Carranza.

A través de un comunicado, señalaron que grupos paramilitares intentaron despojarlos de sus tierras pertenecientes al predio conocido como “La Algodonera”, mismas que fueron recuperadas en el año 1989, “comprendidas dentro de las 3,184 hectáreas y entregadas en 1990 por el entonces presidente de la república Carlos Salinas de Gortari”.

Denuncia

Denunciaron que estos grupos, autodenominados “Alianza San Bartolomé de Los Llanos”, son encabezados por el Paraje Paraíso del Grijalva, “quienes año con año realizan brechas ilegales con el fin de acapararse de 18,290 hectáreas de tierras comunales que son propiedad legítima de la comunidad indígena tsotsil”.

Por lo mismo, solicitaron el seguimiento a la mesa de diálogo para buscar una solución, manifestando su rechazo a la división de tierras comunales y pidiendo la reubicación de las 49 familias responsables de la masacre del 6 de octubre de 1984.