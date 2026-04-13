Piden poner orden en estacionamiento

Empresarios del centro de Tapachula piden a las autoridades de Tránsito y Vialidad regular los estacionamientos en la zona del centro histórico, señalan que a pesar de que se han colocado zonas exclusivas para motocicletas y aprovechar los espacios como cajones para vehículos y con ello atraer clientes que se quejan de la falta de estos; sin embargo, imprudentemente las motocicletas son estacionadas en cualquier lugar sin que haya sanción alguna.

Denuncian que no hay regulación en el estacionamiento para motocicletas, que ocupan cajones completos y reducen aún más los espacios disponibles para clientes, lo que afecta las ventas en un 20 por ciento toda vez que los posibles clientes evaden acudir a realizar sus compras y prefieren las plazas comerciales que cuentan con suficiente espacio para estacionar los vehículos, señaló en entrevista el integrante de la Asociación de Pequeños y Medianos Empresarios del Centro, Walter Orozco.

Piden aplicar sanciones

Si hay espacios dedicados para motocicletas debe haber sanción para quien no respete, pero existe evidente falta de vigilancia de los elementos de vialidad, indicó que en el primer cuadro de la ciudad hay espacios exclusivos para motocicletas incluso con medidas de seguridad para los vehículos, pero pocos los utilizan ya que sin temor alguno ocupan cajones completos que estarían destinados a los carros.

“El tema de la falta de estacionamientos aquí en el centro, mucha gente no viene porque no hay estacionamiento, ya que las motos agravan esta situación, por ello, muchos prefieren irse a las plazas comerciales donde sí tienen suficientes estacionamientos”, abundó.

Indicó que las autoridades deberían poner atención, porque las motos roban demasiado espacio e incluso, muchos conductores las estacionan en los pequeños espacios que quedan entre vehículos, lo que deja a los automovilistas sin espacio para hacer maniobras.