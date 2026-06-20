Piden por alta radiación UV proteger la piel

La protección solar es clave en las personas que se exponen constantemente a la radiación ultravioleta, al realizar cualquier tipo de actividad física, deportiva o de trabajo, reiteró Daniela Bañuelos, especialista en dermatología y tricología.

Destacó que de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), hasta el 80 % del daño solar acumulado ocurre antes de los 18 años, pero continúa a lo largo de toda la vida, sobre todo en personas con exposición constante.

En México se registran niveles de radiación ultravioleta (UV) altos a extremos durante gran parte del año, particularmente en zonas de altitud elevada como la Ciudad de México y en destinos de playa.

“La piel es un órgano que responde y recuerda. Cada exposición sin protección genera un daño acumulativo que, con el tiempo, puede traducirse en manchas, envejecimiento prematuro y alteraciones celulares más complejas”.

La doctora Bañuelos apuntó que más allá de la estética, la evidencia médica es clara: la radiación UV no solo impacta la apariencia de la piel, sino también su salud a largo plazo.

Recomendación

Estudios dermatológicos han señalado que la combinación de sudor, radiación solar y fricción puede incrementar la sensibilidad cutánea, haciendo aún más importante el uso de productos con alta tolerancia y perfil dermatológico seguro.

Los especialistas recomiendan reaplicar el protector solar cada dos horas, o incluso con mayor frecuencia en escenarios de exposición prolongada, sudor o contacto con agua, situaciones habituales en la práctica deportiva o actividad diaria.