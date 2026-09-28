Piden prepararse ante riesgos por lluvias en el estado

El director de Normatividad, Convenios e Instrumentos Financieros de la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), Pedro Jaimes Villarreal, alertó sobre posibles escenarios de riesgo para las próximas fechas como producto del fenómeno de “El Niño”.

Dijo que no se trata de alarmar, pero sí de generar conciencia en que los refugios temporales pudiesen necesitarse ante posibles efectos que pudiera generar el temporal.

Sin embargo, dijo la mejor preparación es estar atentos a la información de las autoridades y participar en los simulacros como en las acciones preventivas que se informan por las vías oficiales.

Dijo que recientemente, junto a autoridades estatales y municipales, se realizó la verificación y activación de albergues ante la Temporada de Lluvias y Ciclones Tropicales 2026.

El objetivo es fortalecer la preparación institucional ante inundaciones, desbordamientos, sismos y ondas de calor, y poner a prueba los procedimientos de respuesta.

La disminución de lluvias y estrés hídrico pueden favorecer periodos de sequía, altas temperaturas e incendios forestales, mientras que lluvias puntuales podrían generar afectaciones súbitas, como inundaciones y desbordamientos.

“No estamos espantando, es información científica y técnica, hay que tener en cuenta la intensidad de los fenómenos”, dijo.

Identificar los refugios temporales y considerar su capacidad. Además de contar anticipadamente con insumos básicos para responder ante diferentes escenarios.