Piden preservar la identidad de El Rastro

A través de un oficio dirigido al Ayuntamiento de San Cristóbal de Las casas, Norberto González, parte del Consejo Ciudadano, solicitó a las autoridades municipales preservar y reconocer la identidad del espacio denominado históricamente como “El Rastro”, después de que durante su tercer aniversario se le nombrara solo como Centro de Desarrollo de Capacidades Creativas (Cedec).

El ciudadano argumentó que la denominación administrativa no debe sustituir el nombre propio “El Rastro”, ya que este constituye un hito territorial de la historia urbana de la ciudad, vinculado a los antiguos límites y relaciones espaciales de los barrios de San Antonio, San Diego, Santa Lucía y el fraccionamiento Las Rosas.

Detalló que la expresión “Centro de desarrollo de capacidades creativas” describe la vocación conceptual, cultural y funcional que se ha construido para dicho espacio.

Significado

La idea fundamental, señala, es sencilla, pero muy significativa: “un lugar que históricamente fue destinado a transformar materia puede convertirse ahora en un lugar destinado a transformar ideas, conocimiento y capacidades creativas”.

En el documento se reitera que la aplicación de un programa de inversión pública para financiar la construcción o rehabilitación de un inmueble no debe implicar la sustitución de un nombre identitario como “El Rastro”.

Por ello, Norberto González solicitó al ayuntamiento que se reconozca y respete el nombre “El Rastro” como parte de la identidad y memoria urbana, arquitectónica, productiva y cultural de San Cristóbal.

La ciudad, señala, “tiene en El Rastro la oportunidad de demostrar que la regeneración urbana y cultural no significa borrar la memoria, sino convertirla en una fuente de creatividad, identidad, pertenencia y desarrollo”.