Piden protección a caravana migrante

El Colectivo de Monitoreo-Frontera Sur denunció el hostigamiento y la violencia contra la caravana migrante denominada “Por la libertad” durante su tránsito por el territorio chiapaneco y exigieron su protección y no detención.

Lo anterior tras el aseguramiento de migrantes ocurrido durante la madrugada del pasado 9 de octubre en el municipio de Pijijiapan.

Redada

De acuerdo al Colectivo, la redada la realizó el Instituto Nacional de Migración (INM) en coordinación con la Guardia Nacional (GN) y al menos 20 personas fueron detenidas con violencia, sin que se estableciera ningún diálogo o se proporcionara información sobre los motivos de su detención.

Videos difundidos por medios locales y migrantes mostraron el momento cuando agentes del INM y de la GN arribaron al parque donde la caravana se encontraba descansando.

Derechos Humanos

El Colectivo señaló que estos operativos forman parte de una estrategia de contención que vulnera los derechos humanos y pone en riesgo la vida e integridad de las personas que migran forzadamente.

Ante estos actos, el Colectivo exigió el cese inmediato del hostigamiento, criminalización y persecución de personas migrantes por parte del INM y la Guardia Nacional.

Asimismo, demandó que se garantice el respeto y acceso a los derechos humanos, en particular el derecho a solicitar asilo y protección internacional.