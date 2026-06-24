Piden protección a madre de familia

Ante la denuncia por parte de una madre, quien señaló violencia física y afectaciones contra su entorno familiar, la Colectiva 50+1 Juvenil Chiapas pidió a las autoridades actuar con perspectiva de género y garantizar su seguridad.

Se trata del caso de Jennifer, una mujer que denunció haber sido víctima de agresiones físicas y que, como consecuencia de los hechos, fue separada de su hija menor de edad.

La organización señaló que las afectaciones derivadas de la presunta violencia no solo impactaron la integridad física y emocional de la denunciante, sino que también la colocaron a ella y a su familia en situación de vulnerabilidad.

Proceso

De acuerdo con la información difundida por la propia víctima, ya fue presentada una denuncia formal ante la Fiscalía de la Mujer, instancia a la que corresponde realizar las investigaciones y determinar las responsabilidades correspondientes.

Ante esta situación, la colectiva demandó la intervención inmediata de las autoridades para garantizar la seguridad física, psicológica y emocional tanto de Jennifer como de su hija, además de implementar las medidas de protección necesarias para salvaguardar sus derechos.

También solicitó que la carpeta de investigación sea atendida con prontitud, exhaustividad y perspectiva de género, evitando cualquier acto de revictimización y privilegiando en todo momento el interés superior de la niñez.

Asimismo, exigió que, una vez esclarecidos los hechos, se apliquen las sanciones que correspondan conforme a la ley a quien resulte responsable.