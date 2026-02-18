Piden protección para defensor de migrantes

Ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), fue presentada una solicitud de medidas cautelares en favor del director de la Asociación Civil Centro de Dignificación Humana, Luis Rey García Villagrán.

Lo anterior ante la presunta existencia de “una situación de gravedad, urgencia y riesgo de daño irreparable para la vida, integridad personal y libertad del beneficiario”.

A través de un comunicado, la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas, Todos y Todes” (Red TDT), la Maestría en Derechos Humanos de la Universidad Autónoma de Ciencias y Artes de Chiapas (Unicach), y el CDH, pidieron que se requiera al estado mexicano la adopción urgente de medidas de protección para el defensor de migrantes.

Asimismo, exigieron que se garantice el cese del hostigamiento judicial y la estigmatización pública, así como se le salvaguarde la vida, integridad y libertad personal.

Y es que afirman que “la protección de quienes defienden derechos humanos es una obligación internacional del Estado mexicano”.

García Villagrán desde el año 2019 es beneficiario del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.