Piden pruebas ante detención de maestro

Familiares y simpatizantes del maestro Antonio Abad “N” cumplieron este sábado su segundo día consecutivo de manifestaciones frente a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Chiapas, para exigir su liberación y una revisión exhaustiva de las pruebas que, aseguran, acreditan su inocencia en la denuncia por la que fue privado de su libertad.

El docente, de 44 años de trayectoria en el sector educativo de la entidad, fue detenido tras una acusación que sus familiares califican como falsa, interpuesta por una trabajadora del ámbito educativo.

“Ver a la persona que más amas en el mundo tras las rejas te rompe el corazón. Hoy les hablo desde el dolor de tener a mi padre encarcelado injustamente. Una hija angustiada que no puede dormir pensando en su salud e integridad”, expresó su hija Karla Escobar, a través de sus redes sociales, quien también destacó la trayectoria de su padre.

“Él es el maestro Antonio Abad, quien ha dedicado 44 años de su vida a educar con amor a niñas y niños en Chiapas. Es un hombre intachable y como mujer me duele en el alma ver cómo se destruye la vida de un inocente con mentiras”, acotó.

Versión

De acuerdo con la versión de los manifestantes, la defensa del maestro ya entregó a las autoridades un paquete de 17 documentos oficiales que, según refieren, señalan a la denunciante como una persona conflictiva y con antecedentes de usar mecanismos legales para hostigar.

La familia sostiene que la profesora implicada ha sido señalada previamente por presuntos tocamientos indebidos a alumnos varones menores de edad, falsificación de firmas en actas, injurias contra mandos educativos y difamación, así como por presuntas amenazas a directivos, presumiendo nexos con el crimen organizado.

La hija del maestro también denunció que la notificación sobre el proceso legal de su padre se dio a través de una fotografía y una publicación en redes sociales, lo que calificó como una falta de respeto a la dignidad del detenido.

Como parte de las pruebas que respaldan su postura, la familia exhibió un archivo de atipicidad del 28 de junio de 2024, en el que, según indican, se desestimó una denuncia previa interpuesta por la misma mujer y su hija por una supuesta discriminación.