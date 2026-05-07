Piden que acciones de cuidado se den en paz

Después de los incidentes ocurridos el domingo 26, en donde las autoridades municipales de San Cristóbal acudieron a la colonia La Cañada y reconocieron el problema de deforestación de la zona, el parque natural Encuentro aclaró que estas zonas afectadas, en las que también se pretendería un cambio de uso de suelo, no se encuentran dentro de sus instalaciones.

Del mismo modo, y pese a que celebran la organización de los habitantes para detener esta misma degradación que provoca graves consecuencias sobre la ribera del río Fogótico, se pronunciaron para que estas acciones de cuidado se den en “un clima de comunicación y común acuerdo”.

A través de un comunicado, el parque natural Encuentro detalló que el domingo 26, “diversas personas nos informaron de manera reiterada que habitantes de La Cañada realizaron un cobro obligatorio de 50 pesos para permitir el acceso al parque”.

Entre los incidentes destacó el caso de un padre de familia que fue agredido con su bebé en brazos, resultando el menor afectado, por lo que intervino la policía municipal.

También aclararon que la obstrucción de dicho camino y el cobro de cuotas son actos ilegales, ya que el acceso al periférico hacia el parque natural Encuentro se ubica en zona federal, “por lo que cualquier persona tiene derecho a transitarlo”.

“Si bien apoyamos el cuidado del bosque y reconocemos que implica esfuerzo considerable de trabajo y recursos, no estamos de acuerdo con la imposición de cuotas que condicionen el paso, ni con la intimidación y actitudes violentas para obligar a cooperar”, finalizaron.