Piden que alcalde no tome bandera política

El transporte organizado denunció en fechas pasadas ante el Gobierno de Chiapas y la Secretaría de Movilidad y Transportes que alcaldes han intervenido políticamente en el tema de los “tuc tuc”. En el caso de Metapa de Domínguez, señalan que el presidente municipal, Luis Salgado Cervantes, expone de manera abierta en la cuenta oficial del Ayuntamiento que está solicitando y gestionando permisos; sin embargo, los supuestos beneficiados aseguran que estos apoyos son condicionados políticamente para respaldarlo en futuros procesos electorales.

Los transportistas indicaron que, a su consideración, el alcalde desconoce la Ley de Movilidad y Transporte de Chiapas, ya que existen bases para regular el servicio de mototaxis, entre ellos los tuc tuc. Precisaron que los permisos fueron otorgados previo estudio técnico de factibilidad a quienes operaban con una antigüedad mínima de tres años antes de la entrada en vigor de la ley en 2020, es decir, de 2017 hacia atrás, y que cumplieron con los requisitos establecidos.

Riesgos

En este sentido, manifestaron que el transporte no debe ser utilizado como bandera política ni condicionado, pues ello genera riesgo de alteración de la paz social. Señalaron que el tema del mototaxi debe apegarse a la ley para regular a quienes ya existían, pero sin autorizar nuevos permisos, sobre todo porque al existir un número mayor al requerido, las unidades salen a la carretera federal en busca de pasaje, lo que ha derivado en accidentes fatales recientes que han dejado hogares enlutados en Metapa.