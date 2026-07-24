Piden que autoridades intervengan en conflicto

Lo que comenzó como una confrontación verbal en una propiedad privada derivó en una serie de agresiones físicas, amenazas de muerte y el uso de un arma de fuego, según denunció Alberto Camacho Aguilar, quien pidió la intervención urgente de las autoridades estatales para evitar que la violencia escale a mayores consecuencias.

Los hechos ocurrieron en días pasados en el municipio de Simojovel, cuando Carlos Genaro Camacho Aguilar, hermano de Alberto, se encontraba en la propiedad de su tío Genaro. De acuerdo con el testimonio de Alberto, su hermano fue sorprendido y agredido físicamente por un sujeto identificado como Javier Velasco, quien, sin mediar palabra, lo empujó y le quebró la mano. La agresión se repitió minutos después, pese a que Carlos ya se encontraba lesionado.

“Mi hermano nunca se defendió, quienes lo conocen saben que es muy tranquilo; jamás se ha peleado”, afirmó Alberto Camacho en entrevista. Carlos fue trasladado a un hospital, donde requiere cirugía.

Alberto, quien se encontraba en Tuxtla Gutiérrez, se trasladó de inmediato a Simojovel. Al llegar al hospital, se topó con la camioneta de Javier Velasco. Intentó dialogar con él para preguntarle el motivo de las agresiones, que vienen acompañadas de un hostigamiento constante en redes sociales y en partidos de futbol durante el último año y medio.

Fue en ese momento cuando, según el denunciante, el hermano de Javier, quien manejaba el vehículo, le gritó en dos ocasiones: “Te vas a morir”. Además, señaló que la madre de Alberto fue golpeada por la puerta del vehículo al intentar separar la discusión, y que el papá de los agresores, identificado como Jesús Velasco, sacó un arma de fuego y apuntó a todos los presentes, mientras su hijo le gritaba: “Jálale, papi, jálale”. El señor al fin se tranquilizó.

Alberto Camacho reconoció que, tras ser golpeado por Javier Velasco se defendió, aunque enfatiza que no inició la agresión. “Yo sí tengo el valor de decir: yo me defendí, mas no la inicié”, declaró. Como resultado, Alberto presenta una lesión en la rodilla que requerirá cirugía, y su hermano Carlos también será intervenido quirúrgicamente.