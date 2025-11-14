Piden que edil detenido regrese a la presidencia

Habitantes del municipio de Bella Vista, enclavado en la sierra chiapaneca, se movilizaron desde sus comunidades para solicitar al gobernador del estado el retorno de Rosember López Roblero a la presidencia municipal, luego de ser detenido a principios del año y liberado el pasado mes de octubre.

En fechas anteriores, la población de este municipio realizó una marcha multitudinaria en la cabecera municipal para solicitar la liberación del edil, que permanecía detenido por “delitos graves” desde enero de este año.

Entre las comunidades que se manifiestan por el retorno de Don Chember a la alcaldía están: El Progreso, Chamic, San José Chicharras, Emiliano Zapata, Chicharras, entre otras más.

Quienes con cartelones agradecieron al gobernador del estado “por liberar a nuestro presidente municipal” solicitando de manera respetuosa el regreso del edil lo más pronto posible, señalaron.

2 Alcaldes interinos

Desde enero, el municipio de Bella Vista ha tenidos dos alcaldes interinos: Annette Aylin Velázquez Zunún, quien fue destituida el pasado mes de julio y Lauro Pérez González, quien continúa despachando desde la alcaldía.

Sin embargo, la población ha manifestado su inconformidad debido a que no hay obra pública ni apoyos a las comunidades, señalando actos de corrupción, debido a que la mayoría de las obras han sido entregadas al asesor de la Secretaria de Gobierno y Mediación, Hugo Pérez Anzueto.