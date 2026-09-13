Piden que los dejen vender en el parque Central

Un grupo de vendedores de ferias de Tuxtla Gutiérrez pidieron ejercer su derecho a trabajar durante las celebraciones de fiestas patrias en el parque central, luego de que se les impidiera instalarse donde año con año ofrecen dulces y antojitos tradicionales.

Rubén Morales Urbina, vendedor con años de experiencia en estas ferias, explicó que tradicionalmente se han instalado en el parque central para las festividades de septiembre, donde ofrecen productos como jocote curtido, cocada, entre otros dulces típicos.

Señaló que en esta ocasión están siendo impedidos para hacer su labor, pese a que siempre han cumplido con impuestos y capacitaciones de Protección Civil y salubridad.

Afectados

Morales Urbina indicó que aproximadamente 100 familias dependen de esta actividad y que las autoridades les ofrecieron instalarse en el 5 de mayo, una opción que consideran inviable por la falta de afluencia en esa zona, pues los eventos masivos serán en la plaza central.

Recordó que en años anteriores trabajaron sin mayores complicaciones durante eventos de gran asistencia, como el concierto de Los Tigres del Norte, pero esta vez la situación es diferente y a menos de tres días continúan sin respuesta.