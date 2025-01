Piden que policías no protejan a delincuentes

Pobladores de Metapa de Domínguez hacen un nuevo llamado al Gobierno del Estado para que ponga orden en este pequeño municipio, denuncian que patrullas de la policía municipal mantienen presencia permanente en pasos que se caracterizan porque allí operan traficantes de indocumentados o trasiego de todo tipo de mercancías, en particular, se refirieron al cantón El Arenal; desconocen si la presencia es para extorsionar a migrantes o para custodiar y proteger a grupos delincuenciales.

Con anterioridad en este municipio pero ya en la nueva administración, la autoridad estatal llamó a cuentas a elementos de la policía municipal que protagonizaron la violación de sellos a una bodega asegurada, y en la actualidad recientemente pobladores denunciaron la presencia permanente de patrullas cerca del río Suchiate, por lo que presumen que la actuación de los elementos bajo las ordenes del alcalde Luis Salgado Cervantes podrían estar incumpliendo con sus funciones y desviando los propósitos.

A través de redes sociales documentaron la presencia de las unidades en ese paso informal que comunica con Guatemala, piden al Gobierno del Estado la presencia permanente del grupo de elite Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP), porque de lo contrario la población estará con la zozobra que los elementos locales estarían abrazando a la delincuencia como parte de favores recibidos en financiamientos de campañas.

En otras comunidades importantes de Metapa no hay presencia de policías municipales, no se pide otra cosa que no sea el que los municipales cumplan con su función y que brinden el apoyo a la ciudadanía y no ser parte de controles en las rutas de mercancías de dudosa procedencia y legalidad.

Asimismo, la población exige que haya disciplina en los gobernantes municipales que cumplan con sus tareas y compromisos con la población, que dejen atrás los vicios y escándalos que los caracterizan.