Piden que se aplique la ley a Rafael Entzin

En el marco de la conmemoración de la masacre del dos de octubre, la Coordinadora regional de Los Altos, además de recordar a los caídos de Tlatelolco, exigió que se le aplique la ley a Rafael Entzin, jefe de zona desconocido por las bases, quien ha ubicado a su personal en un “proceso amañado”.

En conferencia de prensa, Sergio Gómez Martínez, coordinador suplente de la Coordinadora, señaló que hay compañeros desplazados de sus centros de trabajo, aún cuando obtuvieron sus plazas en el filtro de la subcomisión mixta estatal.

Esta situación, explicaron, se da porque Rafael Entzin, jefe de zona, desconocido por la mayoría de los docentes de la región altos, impuso a su personal fuera la normatividad.

Historial

Agregaron que desde 2013 las autoridades cuentan con el historial de corrupción adjudicada a Rafael; sin embargo, desconocen por qué no han actuado.

Cuestionados sobre la nueva prohibición de los celulares dentro de las aulas, los docentes señalaron como “guajiro” ese discurso, ya que en varias de sus comunidades no hay señal y en ocasiones ni luz eléctrica.

Asimismo, indicaron que las propias dependencias educativas comparten documentos oficiales vía WhatsApp. “Entonces la autoridad tiene que combatir primero su institución”, dijo Sergio Gómez.