Piden que se atienda problemática de transportistas en la Costa

El transporte organizado de la Costa de Chiapas hizo un llamado al Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Movilidad y Transportes (SMyT), para que atienda la grave problemática, inconformidad y el riesgo a la paz pública que se ha generado en los municipios de Mapastepec y Pijijiapan en torno al servicio de mototaxis.

Concesionarios y permisionarios señalaron que el conflicto se origina a partir de promesas de campaña que, actualmente, se han traducido en gestiones directas por parte de los alcaldes de Mapastepec, Amando Espinosa Cruz, y de Pijijiapan, Carlos Alberto Albores Lima, lo que ha provocado enfrentamientos y tensión entre los propios trabajadores del sector.

Derechos y obligaciones

En entrevista, concesionados y choferes de los sitios de taxis 97 CNOP, Ricardo Flores Magón y San Pedro, de Mapastepec, así como Santa Rita y Taxis Pijijiapan expusieron la necesidad de respetar la Ley de Movilidad y Transporte de Chiapas, la cual establece las bases para regular el servicio de mototaxis, así como sus derechos y obligaciones.

Recordaron que dicha ley contempla la entrega de permisos únicamente a quienes acreditaron una antigüedad mínima de tres años previos a su entrada en vigor en 2020, es decir, unidades que operaban desde 2017 o antes, y que además cumplieron con los requisitos y estudios técnicos de factibilidad correspondientes.

Bandera política

Los transportistas organizados advirtieron que el sector no debe ser utilizado como bandera política ni como pago de favores de campañas electorales, ya que ello afecta la paz social. Subrayaron que, en el caso del mototaxi, el tema debe apegarse estrictamente a la ley, evitando el otorgamiento de permisos en cabeceras municipales donde no existen y concluyendo los procesos de regularización donde ya se cuenta con este servicio.

Asimismo, solicitaron que se sancione a los promotores y gestores de nuevos permisos y, de manera particular, señalaron a los alcaldes de Mapastepec y Pijijiapan de intervenir indebidamente en el tema. Exigieron que no se otorguen más permisos en esta modalidad, a fin de evitar el crecimiento desordenado de unidades y la generación de condiciones que atenten contra la paz social.

Operativos

Demandaron que las unidades legalizadas respeten las disposiciones vigentes, entre ellas no invadir rutas establecidas, y que se refuercen los operativos contra los llamados mototaxis “pirata” y el transporte irregular en general, con el objetivo de garantizar la seguridad de los usuarios y la confianza en el transporte organizado.