Piden reabrir casetas de seguridad en las salidas

En las últimas dos semanas, en San Cristóbal de Las Casas se ha registrado el robo de dos taxis en la que los conductores resultaron golpeados y abandonados.

Ante esta situación, Ricardo Rodríguez, representante del sitio de taxi Real Ciudad Mágica, ha solicitado la reapertura de las casetas de seguridad que hace 25 años se pusieron en las salidas de la ciudad.

Dichas casetas, señala, son de jurisdicción municipal y se construyeron con la finalidad de revisar los vehículos que salían y entraban. “Daban seguridad tanto al transportista como al conductor”. Sin embargo, actualmente las construcciones han quedado abandonadas o usadas por personas sin hogar.

Rodríguez está consciente que la reapertura también conllevaría aumentar la plantilla de la policía municipal para que en cada punto haya cinco o seis elementos. “Y no como se hizo en el trienio del ingeniero Marco Cancino, donde mandaba a un elemento a tomar nota, tipo checador. Se quiere personal que esté capacitado y brinde seguridad”.

Sin respuesta

Rodríguez indicó que hizo una solicitud de reunión con la presidenta municipal Fabiola Ricci, sin obtener una respuesta favorable. Aclara que la situación le preocupa por ser líder de una asociación y reintentará para que el problema sea atendido.

Sobre los conductores heridos, informó que ya están fuera de peligro pese a los golpes que sufrieron. En el caso de los vehículos, fueron encontrados desvalijados por autoridades estatales y después del protocolo para acreditar la propiedad, ya están de nuevo con sus dueños.

A las víctimas se les pidió un viaje a San Juan Chamula, y antes de llegar al tramo La Tijera del municipio de Zinacantán fueron asaltado y golpeados.

Rodríguez dijo que la situación podría provocar la organización con otras asociaciones de taxis, la cual se vio afectada cuando empezó el tema de las concesiones. Lo principal, dijo, es la prevención, ya que en otros tiempos la falta de medidas provocó el asesinato de tres compañeros de su asociación.