Piden reabrir expediente de Efraín Calderón

El Mecanismo para la Verdad y el Esclarecimiento Histórico, que es parte de la Comisión para la Verdad del Gobierno Federal, dio voz a Juan Medina Castro en un foro realizado en San Cristóbal de Las Casas. Este individuo, quien fuera uno de los dos sobrevivientes compañeros de Efraín Calderón Lara, pidió la reapertura del expediente para el esclarecimiento del caso.

“Yo solicitaría que se abriera nuevamente el expediente, para que se haga justicia. La justicia está inconclusa, solo llegó a los autores materiales y no a los intelectuales”, exclamó.

Medina Castro trabajaba cercano a Efraín Calderón Lara, quienes eran integrantes del Frente Jacinto Canek, formado por estudiantes obreros dedicados a la asesoría de las agrupaciones sindicales durante la década del 70.

“A mediados de 1972 yo trabajaba en la construcción de la carretera Playa del Carmen-Tulum, a mí me tocó detener el tráfico de vehículos, que habían pocos, no como ahora; solo un vochito apareció, se bajó el dueño del vochito y habló conmigo sobre lo que ganaba, etc… Me dijo: ‘¿Por qué no tienen un sindicato?’, le expliqué que no, ‘porque los dueños de la compañía si se enteran, son de armas tomar’”, narró.

Por tanto, Medina Castro reflexionó sobre dicho encuentro y Efraín le pidió si juntaba más gente, ya que los podría asesorar.

“Quedó de regresar más tarde. Yo les platiqué a los compañeros que había alguien, un abogado, que nos quería ayudar. Lo escuchamos, Efraín era una persona muy empática, menudita de huaraches… viéndolo uno, no podía evaluar la calidad de persona que era. Al oírlo hablar, con su pasión, nos ganó esa noche. Nos pidió que nombráramos una comisión y nos dio ideas. También le platicamos que había dos compañeros que habían sido despedidos. Él les ayudó y logró que les pagaran su indemnización”, añadió.

“En esa lucha por quitarle la directiva a los “charros”, comenzó la lucha. A mí la compañía me despidió, y Efraín me ayudó. A partir de ahí comencé a trabajar más con él. Cuando se llevaron al ‘Charras’, apareció el cuerpo torturado, lo tiraron en la carretera entre Limones y Bacalar; el campesino que lo descubrió dice que es raro, porque en la mañana no había nada, y en la tarde vio el cuerpo”, añadió.

En ese entonces, Medina Castro junto a demás personas iniciaron la búsqueda de Calderón.