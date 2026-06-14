Piden reactivar Botón de Seguridad

En la gran mayoría de los casos el denominado programa del Botón de Seguridad en el centro de Tapachula quedó en el olvido, fue presentada en su momento como la estrategia que permitía inhibir delitos en los comercios con respuesta inmediata a emergencias y con ello confianza en la ciudadanía, señaló en entrevista el representante de los comerciantes del sendero peatonal, Roberto Alejandro García Zenteno.

Exhortan a modernizar sistema

Solicitó a las autoridades municipales que se modernice y se reactive su uso, que se implemente de manera integral el sistema, ahora con botones colocados en sitios estratégicos del centro de la ciudad, bajo la supervisión de los empresarios para tener respuesta inmediata, evitar falsas alarmas y garantizar que la policía atienda el llamado.

Esta estrategia al principio fue novedosa, el Botón de Seguridad permitió se instalaran en ciertos negocios, pero nunca terminaron de colocarlos donde se había prometido y el proyecto quedó en el abandono. “Hoy en día ni siquiera se sabe si siguen funcionando”, declaró.

Dijo que la presencia visible de esta infraestructura serviría como una herramienta disuasiva para la delincuencia, ya que los responsables de cometer ilícitos pensarían dos veces antes de actuar al saber que existe un sistema de alerta inmediata.

Buscan devolver tranquilidad

Señaló que la medida busca devolver la tranquilidad a turistas y consumidores que circulan diariamente por el centro para compras o actividades recreativas, aunque reconoció que existen números de denuncia, insistió en que son insuficientes por el crecimiento comercial y urbano.

“Las autoridades consideran que con una línea telefónica es suficiente, pero en una emergencia se requiere una herramienta más rápida y accesible, por ello, el Botón de Seguridad debe existir físicamente y estar distribuido en varios puntos del centro”, expresó

Llamó a las autoridades a tomar el tema como prioridad de seguridad pública, ya que reactivar el sistema protegería al comercio formal, fortalecería la economía local y mejoraría la percepción de seguridad en la ciudad.