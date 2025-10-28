Piden reactivar programas de apoyo al campo

Campesinos del Soconusco se sumaron a las acciones de protesta que emprendieron productores de diversos cultivos a nivel nacional y exigen al Gobierno Federal y estatal que atiendan los reclamos que existen desde hace varios años.

Con lo anterior piden atender la crisis que atraviesa el sector agrícola de esta zona del estado de Chiapas.

Desde el icono del caficultor

Al pie del viejo monumento de “El Cafetalero”, en Tapachula, el líder social y campesino, Indalecio Flores Bahamaca, representante de la Confederación Nacional Campesina (CNC), e Ismael Gómez Coronel, de la cooperativa Unidos para Estar Bien, expresaron su inconformidad ante el abandono en que se encuentra el campo por parte del gobierno de la Cuarta Transformación.

Dijeron que el presente gobierno eliminó los 23 programas que había para el campo, quitó el Fonden y cerró las instituciones que daban crédito a los productores, cuya situación ha provocado que muchos campesinos abandonen sus actividades.

Refieren que la falta de apoyos y la crisis en el sector agrícola ha tenido graves consecuencias para los agricultores, ya que muchos han abandonado sus tierras y se han visto obligados a buscar otras fuentes de ingresos.

Cultivos a punto de desaparecer

Indicó que en el caso de la producción de maíz y soya ha disminuido significativamente en el Soconusco, este último está a punto de desaparecer en la zona, lo que ha generado preocupación sobre la seguridad alimentaria en la región.

“El Gobierno Federal no ha entendido que lo que está en juego es la seguridad alimentaria del país, porque si el campo no produce las ciudades no comen, por ello, este levantamiento de los campesinos a nivel nacional es un ultimátum al Gobierno Federal: o le invierten al sector agrícola o nos seguiremos movilizando”, externaron.

Puntualizaron que las principales demandas son: la reactivación de programas de apoyo que fueron eliminados, como los créditos a bajos intereses y los subsidios para fertilizantes y otros insumos.

Asimismo, solicitan precios justos para sus productos, ya que los costos de producción han aumentado significativamente y de no haber respuesta, continuarán con sus protestas y movilizaciones hasta que se cumplan sus demandas.