Piden reconsiderar obra por afectaciones a tierra

“No recibo ni un programa y me vienen a quitar mi pedazo de terreno, eso no me parece justo. Este espacio lo he trabajado con mi sudor, madrugando junto con mi esposa”, externó un campesino integrante del Movimiento por la Defensa de la Vida y el Territorio (Modevite).

En el marco del avance de la supercarretera de las culturas (Ocosingo-Palenque), un grupo de campesinos sembradores de piña envió un mensaje con el fin de que reconsideren su decisión y criticó el proceso de consulta.

El campesino señaló a la tierra como un producto de su sudor, además con el apoyo del abono orgánico produce piñas sin el crédito ni pertenecer a un programa.

Por tanto, pidieron se les tome en cuenta su petición para no ser afectados por la construcción de la autopista; aunque, aclaró, no representa un beneficio para ellos.

“Nos van a utilizar como una escalera, van a pasar los empresarios, pero los que vendemos piña solo nos quedaremos viendo (…) En la vida de un campesino, no usamos la autopista”, manifestó.