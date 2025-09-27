Piden reconstruir puente en zona alta de Tapachula

Unas 60 comunidades de la zona alta de Tapachula afectadas por el colapso del puente Chapultepec pidieron con urgencia la intervención de las autoridades para la reconstrucción de este importante paso.

Representantes de las localidades llegaron hasta la unidad administrativa del Gobierno del Estado en Tapachula, en donde señalaron que las afectaciones más graves radican en sus actividades productivas, de comunicación, económicas y educativas.

Solicitan atender emergencia

Por ello, urgieron a que se atienda la emergencia surgida el 19 de septiembre pasado cuando debido a las intensas lluvias el puente colapsó, además de diversos deslaves y derrumbes que afectan los caminos de esa región.

Uno de los comuneros, Heriberto González, dijo que fue instalado un puente peatonal provisional, pero también corre el riesgo de colapsar si las corrientes siguen dañando las paredes del río.

Por ello consideraron que debe hacerse un trabajo formal y reconstruirlo totalmente, ya que está afectando a todas las actividades

Apuntaron que el transporte público ha incrementado sus costos en los pasajes, a pesar de que ya se hizo el reporte ante las autoridades, estas no han intervenido.

Asimismo, los caminos de la zona permanecen prácticamente cerrados para el paso vehicular, por lo que los manifestantes urgieron el envío de maquinaria para su liberación.

Finalmente mostraron su preocupación por el próximo inicio de la cosecha de café ya que sin este paso será imposible sacar su cosecha.