Piden recuperar antiguo camino de La Concordia

Durante la inauguración del puente Rizo de Oro en el municipio de La Concordia, Chiapas, el integrante del grupo Amigos de La Concordia, Ramiro Ruiz Espinoza, solicitó a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, y al gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, la construcción de un segundo puente en el paraje Boquerón, con el propósito de recuperar el antiguo camino que comunicaba a La Concordia con la capital chiapaneca.

En el marco de la visita de la mandataria federal a Chiapas, el representante de este movimiento reconoció la conclusión del puente Rizo de Oro, pero señaló que esta obra solamente salda una parte de la deuda histórica con la población, por lo que consideró necesario restablecer la ruta que existía antes de la construcción de la presa hidroeléctrica.

Explicó que para ello se requiere construir otro pequeño puente en el paraje Boquerón, un punto donde el camino es más angosto.

Incluso, indicó que existe un anteproyecto elaborado durante la administración del entonces gobernador Juan Sabines Gutiérrez, que podría retomarse para concretar esta conexión.

Sostuvo que recuperar esta vía permitiría que La Concordia vuelva a tener una distancia de comunicación con Tuxtla Gutiérrez similar a la que existía antes de la construcción de la presa, cuya edificación, afirmó, afectó considerablemente la economía del municipio al dejar caminos y terrenos bajo el agua.

“Dicen que este pueblo es el más bonito, pero es el más pobre porque carece de muchas cosas”, expresó.

El integrante de Amigos de La Concordia, insistió en que la recuperación del antiguo camino es necesaria para impulsar nuevamente las actividades económicas de la zona.