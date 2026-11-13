Piden reevaluar apoyos para los productores

El coordinador ejecutivo del Comité Nacional del Sistema Producto Café, Rigoberto Galindo Velázquez, planteó la necesidad de reevaluar o modificar los programas sociales de apoyo al campo, específicamente para el café, ante las dificultades que enfrentan muchos productores por la sequía que se acentuó más este año y que modificó la maduración de los frutos.

Dijo que la opción podría ser revisar los créditos de Cosechando Soberanía, un programa de financiamiento de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) en conjunto con el Fideicomiso Instituido en Relación con la Agricultura (FIRA) para pequeños y medianos proveedores del campo, la pesca y la acuacultura; si bien ya son un apoyo, todavía tienen que pagar intereses por 17.5, que para muchos resulta complicado. “Habría que ver la posibilidad de financiamientos con un esquema del 9 %, como estaba antes”.

Es difícil para muchos agricultores considerar un crédito, ni gubernamental, ni privado; toda vez que no es seguro que puedan obtener una producción alta en el próximo corte de café, ya que, por la falta de lluvias la maduración de los frutos no ha sido uniforme, por lo que seguramente no podrán cosechar todo.

Indicó que los apoyos que se brindan por programas sociales, como Producción para el Bienestar que solo es de siete mil 300 pesos al año, para algunos resulta insuficiente, porque rinden aproximadamente para una o dos hectáreas, y muchos cuentan con más terreno que eso, por lo que deben invertir más de su bolsa.

Hay que considerar que por la falta de lluvias deben implementar más fertilización para que los suelos no pierden su fertilidad y sus nutrientes, y que las plantas no se mueran por completo.

Mencionó que incluso los productores de café de Guatemala y otros países de Centroamérica sufrieron sequía, por lo que es poco probable que el coyotaje introduzca el grano de esas regiones.