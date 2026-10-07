Piden registrarse para la Credencial Universal

El registro gratuito para la credencial del Servicio Universal de Salud se intensifica en Chiapas, explicó la doctora Margarita Aguilar, quien colabora con este proyecto.

Ante ello, llamó a los adultos de 65 años y más, y personas viviendo con alguna discapacidad, a no perder la oportunidad de registrarse en este servicio que inicia el Gobierno de México este 2027 y con el que pretende brindar atención médica universal.

Proceso

Explicó que el registro, además de ser gratuito, facilitará el acceso a servicios de salud sin importar si la persona es o no derechohabiente, y permitirá contar con información médica integrada para una atención más oportuna en cualquier centro médico como el IMSS, el IMSS Bienestar o el Issste, por ejemplo. Por ello dijo que es muy importante que las personas se registren para contar con su credencial que en el 2027 les garantizará más y mejores servicios de salud.

Añadió que de momento, el programa está registrando a personas adultas mayores de 65 y más y con discapacidad, pero también aprovechan a registrar a un acompañante.

Los únicos requisitos son copias de credencial de elector, comprobante de domicilio y llevar un número telefónico para notificaciones. Así mismo invitó a la ciudadanía a conocer en las redes oficiales del programa las fechas y espacios para este

Dónde se pueden registrar

En Tuxtla Gutiérrez se tiene un módulo fijo en el Centro Integrador, ubicado en la 11 Oriente, casi esquina con avenida Central.

También existen espacios como la Agencia Municipal de Patria Nueva, la Presidencia Municipal, el CRIT, las oficinas de la ASE, el Cedeco de la Misión, el parque de la colonia Bienestar Social y en la 22 Sur, en la colonia San Francisco.

También en municipios como Chiapilla, en la calle Álvaro Obregón; en el parque Central de Totolapa y en la Casa Ejidal de Acala, en la Primera Sur de Emiliano Zapata. Además de oficinas itinerantes hasta el 08 de octubre en Nuevo Vicente Guerrero y Luis Echeverría.

Al igual existen módulos en Ocozocoautla, en el Palacio Municipal, el Centro de Salud, el Centro Comunitario Casa Día, y el DIF Municipal; en Chiapa de Corzo, situados en la calle Agustín de Iturbide del barrio San Miguel. Además de itinerantes en El Amatal, colonia Manuel Velasco y El Palmar.