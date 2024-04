Piden regreso de desayunos escolares en las escuelas

La candidata a la gubernatura de Chiapas por el partido Movimiento Ciudadano (MC), Karla Irasema Muñoz Balansar, manifestó que el apoyo a la educación en escuelas públicas y privadas debe ser permanente, sobre todo en las zonas rurales, donde se carece de infraestructura digna.

Precariedad

Comentó que es necesario reforzar este rubro, porque “he visto escuelas con aulas donde no tienen piso, no tienen paredes y no tienen sanitarios dignos, y hay un baño para todos los niños y está entablado”, señaló la candidata.

En su plan de trabajo, de llegar a la gubernatura, indicó que considera el apoyo de infraestructura, comenzando por esas zonas más alejadas. Además, en el caso del nivel preescolar y primaria, otorgarles nuevamente desayunos escolares.

Considerando que para algunos padres es complicado pagar las inscripciones o cuotas, además de comprar materiales escolares, contempla brindar apoyo con insumos de calidad, mochilas y cuadernos, a los estudiantes.

Es una realidad que muchos niños y jóvenes al no alcanzar un lugar en las escuelas públicas, sus padres optan por ingresarlos a una particular, lo que limita el resto de sus gastos, por lo que proponen apoyar en las inscripciones.

Aclaró que “no sería como se maneja comúnmente, sino el incentivo real donde puedan ellos también sentirse tranquilos de que no van a quedarse fuera sin poder estudiar un semestre más”.

Apoyos

En educación superior, los jóvenes cuando realizan su servicio social reciben un incentivo que resulta insuficiente, por lo que considera importante implementar un apoyo para ellos, igualmente para agilizar los trámites que requieren.

Manifestó que también plantea los incentivos, porque es lo que más necesitan los jóvenes; “se necesita también maestros que apliquen el entendimiento en sus estudiantes, desde niños hasta jóvenes”, sostuvo.

Añadió que debe existir atención psicológica para los niños, que haya un seguimiento en cada etapa escolar, porque pasan por muchas cosas desde casa, en la escuela y en la calle.