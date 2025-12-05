Piden regulación en el servicio de plataformas

Se prevé que taxistas concesionados lleven a cabo una marcha, a fin de pedir a las autoridades que haya una regulación por el servicio que brindan en plataforma, dijo Jorge Omar Vázquez Martínez, presidente de la Coordinación Estatal de Transportistas de Chiapas.

Lo que buscarán, dijo, es que la Secretaría de Movilidad y Transporte aplique el Decreto publicado en junio de este año, el cual hace referencia a la forma en que pueden incluirse a las aplicaciones.

Aclaró que no están en contra de las plataformas y reconoció que los taxistas concesionados deben modernizarse, sin embargo, enfatizó que la ley indica que los conductores particulares deben tener pólizas de seguro y con licencia de chofer.

Además, explicó, dichas personas tienen que estar empadronadas y contar con un certificado de actitud. Se agrega un impuesto del 1.5 % por cada servicio que realicen.

No hay control ni reglamentación

Vázquez Martínez consideró que no hay un control ni reglamentación con el uso de las plataformas. Este tipo de servicio, dijo, ante la falta de regulación ha generado una problemática.

Para tener una idea, remarcó, en la actualidad hay en operaciones más de 16 mil unidades particulares dando el servicio, pero solamente hay cinco mil 738 taxistas concesionados en Tuxtla Gutiérrez.

“Se salió de control, ya es un desorden. Lo más triste de esto es que la ciudadanía busca y ve lo barato, pero no se da cuenta en la inseguridad que hay utilizando ese tipo de servicio”, dijo.

Contexto

Se prevé que la marcha inicie a la altura de la estatua de la “Diana Cazadora”, con la intención de dirigirse hacia el centro de Tuxtla Gutiérrez.

El líder del sector consideró importante que las autoridades determinen el tope de unidades que podrán operar, debido a que no se puede superar la cantidad de carros particulares en relación a los concesionados.

El gremio elaboró un oficio en el que se hizo un compromiso con mejorar el servicio, pero que venga un fideicomiso para contar con apoyos económicos para tener vehículos equipados con tecnología.

Para la marcha, Vázquez Martínez confió que haya respaldo de las agrupaciones de taxistas, toda vez que las plataformas generan un impacto al gremio con una caída de hasta un 80 % de los ingresos.