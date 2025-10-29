Piden regularizar a los mototaxis en la costa y sierra

El transporte organizado de la Costa, Sierra y Soconusco del estado sostendrá una reunión entre representantes de las diversas modalidades del servicio público de pasaje.

La actividad se llevará a cabo el miércoles 29 de octubre y tendrá como sede la ciudad de Tonalá.

El objetivo es abordar el tema del moto taxi o en su caso la prohibición de nuevas unidades y la regularización de este tipo de vehículos. El evento será presidido por el subsecretario de Movilidad y Transportes, José Luis Gordillo.

Convocatoria

En una entrevista al respecto, Noé Pinto Pinto, líder transportista de la costa de Chiapas, señaló que la convocatoria ha tenido una respuesta positiva para acudir a la reunión y abordar el tema del moto taxi en apego a la ley.

En ese sentido señaló que la postura es que no se otorguen permisos en donde no existen este tipo de unidades y solicitarán que se regularice la cantidad de concesiones para que no incremente el número de unidades.

Otras peticiones

Señalaron que los mototaxis que operan de manera legal no deberán invadir las rutas establecidas en los municipios, además solicitaron operativos contra los denominados mototaxis piratas y el transporte irregular en general.

Mencionaron que se busca el consenso, pero sobre todo la aplicación de la ley a esta región que va desde los límites territoriales del estado de Oaxaca, Arriaga hasta la frontera con Guatemala.

Finalmente, Noé Pinto Pinto expuso que el transporte organizado es respetuoso de las leyes que existen, por lo que ha pedido la aplicación de operativos y reconoció que a través del diálogo y los acuerdos se puede llegar a buen fin.