Piden rehabilitación de corrales de la ganadera local

Ganaderos del municipio de Tonalá exigieron a las instancias correspondientes la rehabilitación de los corrales de la ganadera local, la cual, según los denunciantes se encuentra en pésimas condiciones.

Compartieron que en este lugar se realiza el pesaje de vacas, becerros y toros, por lo que se debe mantener en óptimas condiciones.

Los afectados expresaron que todos los días utilizan esta unidad para realizar el pesaje de sus animales, sin embargo, las instalaciones ya están viejas y algunos barandales rotos, lo que puede generar algún accidente o la caída de algún semoviente.

Manifestaron que este espacio es sumamente utilizado por todos los ganaderos de la región, por lo que expusieron que es sumamente importante mantener en óptimas condiciones a estas instalaciones.

En ese sentido, esperan que las autoridades del municipio de Tonalá tomen cartas en el asunto y rehabiliten los corrales. Aseguran que con estas acciones brindarán una mayor seguridad en el pesaje de sus animales.