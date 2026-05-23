Piden rehabilitación de vía que conecta con Chamula

La promotora cultural Kiki Suárez, ha hecho un llamado a las autoridades municipales y estatales para rehabilitar la carretera que conecta a San Cristóbal con Chamula y que, a su vez, conecta con varias colonias.

“Cuando llegué aquí no estaba asfaltada y pasaban apenas tres coches al día. Hoy es probablemente la carretera más usada del municipio”, señaló la también artista.

Indicó que la vía, que también conecta con San Andrés Larráinzar y otras comunidades, debió ampliarse desde hace varios años, sobre todo por lo angosta que resulta.

Tráfico

Kiki Suárez recalcó que, para llegar a su casa, en la Quinta San Martín, colonia La Frontera, tiene que recorrer alrededor de tres kilómetros durante más de media hora por el tráfico que se produce, en parte, por los negocios que se han instalado a los lados, además de los baches y la circulación de camiones pesados.

“A los lados de la carretera ya está Bimbo, del otro lado hay un Walmart y dicen que van a poner un AutoZone enfrente, además de otra plaza comercial que probablemente afectará Convivencia Infantil, que es el único parque para niños que existe en todo San Cristóbal”, agregó Suárez.

Nadie invierte en la vía

“No lo sé con certeza, pero me preocupa, porque el tráfico ya no da más. Va a convertirse en un infarto total”, dijo.

Agregó que ni el gobierno de San Cristóbal ni las grandes compañías que se están instalando ahí invierten dinero en mantener la carretera. “Mientras tanto, se desgastan nuestros coches, nuestros nervios; ocurren muchos accidentes y el valor de nuestros terrenos baja”, señaló.

Ante esta situación y la próxima temporada de lluvias, la promotora cultural exigió, a través de un petición publicada en Change.org, reparaciones reales y no solo parches temporales, así como una infraestructura digna para quienes transitan esta vía todos los días.