Piden rehabilitar carretera al ejido Morelos

Ante el severo deterioro que presenta la carretera hacia el ejido Morelos, en la zona baja de Tapachula, habitantes pidieron la intervención del Gobierno del Estado para su rehabilitación integral.

La circulación vehicular se dificulta por los grandes baches que se han formado a lo largo de esa vía de comunicación, que conecta a la comunidad con la carretera Tapachula-Puerto Madero.

Esa problemática afecta a otras rancherías y cantones, entre ellos San José del Valle, Dorados de Villa y San Cristóbal Buena Vista.

Explican que desde hace muchos años no se le da mantenimiento, por lo que la mayor parte del pavimento se encuentra en deplorables condiciones.

Javier Chacón Juárez, uno de los habitantes, advirtió que el transporte público ya no quiere ingresar a la comunidad, por la problemática de circular en la deteriorada carretera.

Indicó que han solicitado la intervención del Gobierno del Estado, para que a través de la Comisión Estatal de Caminos se pueda dar mantenimiento, toda vez que es una carretera de mucha utilidad, ya que por ella circulan los productos agrícolas que tienen como destino los mercados.