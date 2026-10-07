Piden rehabilitar carretera Chancalá–Lacanjá Tzeltal

Autoridades ejidales de la región Selva acordaron solicitar la intervención del Gobierno de Chiapas para atender las condiciones de la carretera que comunica al crucero Chancalá con el crucero Lacanjá Tzeltal, una vía considerada estratégica para las comunidades de los municipios de Ocosingo, Chilón y Palenque.

Durante una reunión realizada en la Casa Ejidal Cristóbal Colón, representantes comunitarios abordaron como único punto la situación de este tramo carretero y coincidieron en la necesidad de dar seguimiento a las gestiones para su rehabilitación.

De acuerdo con las autoridades ejidales, el proyecto de reconstrucción del camino crucero Chancalá-crucero Lacanjá Tzeltal y entronque con la carretera Fronteriza, correspondiente al tramo del kilómetro 0+000 al 96+800 quedó integrado desde 2025.

Sin embargo, señalaron que hasta el momento no cuentan con información sobre el inicio de los trabajos.

Buscan audiencia con ERA

Ante la falta de avances que, aseguran, se ha registrado desde que la petición fue planteada formalmente ante la Presidencia Municipal de Ocosingo en 2025, determinaron solicitar una audiencia con el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, para exponer directamente las condiciones de la vía y pedir que se dé seguimiento al proyecto.

La solicitud contempla no solamente la rehabilitación del tramo, sino también conocer el estado actual del proyecto y las acciones que deberán realizarse para concretar la intervención de esta carretera.

Como parte de los acuerdos, se estableció integrar cinco comisiones de autoridades ejidales, que acompañarán a cinco integrantes del Patronato de Caminos para dar seguimiento a las gestiones relacionadas con el proyecto.