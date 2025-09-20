Piden rehabilitar carretera de la Ruta del Café

El anuncio del proyecto de rehabilitación de dos mil kilómetros de carreteras estatales hecho por el gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar, es una esperanza para la zona media alta de Tapachula; comuneros y prestadores turísticos pidieron la inclusión de la Ruta del Café en los trabajos de mejoramiento de vías de comunicación.

En entrevista, el líder social de la zona alta de Tapachula, Ernesto Domínguez, urgió a las autoridades tomar en cuenta en los trabajos de rehabilitación a esta importante ruta, la cual se encuentra en pésimas condiciones debido al abandono por parte de la administración pasada.

Dijo que la carretera comprende 46 kilómetros desde Tapachula hasta Nueva Alemania y en su mayoría, la carpeta asfáltica está destruida y llenas de grandes baches, lo que dificulta el paso de vehículos.

Trampa mortal

Señaló que, debido a la falta de rehabilitación, la carretera se convierte en una trampa mortal en cada temporada de lluvias, por ello, solicitan a las autoridades incluirla en los dos mil kilómetros de tramos estatales que serán rehabilitados por el Gobierno del Estado.

“Celebramos el anuncio del gobernador, Eduardo Ramírez de rehabilitar dos mil kilómetros de carreteras estatales y pedimos que se tomen en cuenta a la Ruta del Café, la cual desde hace años ha sido abandonada y se ha convertido en un peligro transitar por esta vía”, expresó.

Indicó que la carretera es de vital importancia para el paso de comuneros, pero también de turistas nacionales e internacionales que suben a las fincas cafetaleras, quienes también son expuestos a sufrir accidentes por las malas condiciones de la vía.