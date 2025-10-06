Piden rehabilitar techo del mercado Manuel Larráinzar

Familias de la ciudad de Tonalá pidieron a las instancias correspondientes a que instalen nuevas láminas en el techo del mercado Manuel Larráinzar.

Amalia González Domínguez señaló que como cliente ha llegado al centro de abastos y ha notado que cuando llueve se filtra el agua, por lo que tienen que estar al pendiente de no mojarse.

En ese sentido, pidieron a las instancias correspondientes a que realicen una renovación de algunas láminas que están en malas condiciones y que permite que el agua se filtra hacia los locales.

Señalaron que el mercado público Manuel Larráinzar de Tonalá es el más grande y, por lo tanto, se le debe de poner más atención porque todos los días llega una gran cantidad de clientela, además de que se afecta a los comerciantes de este lugar.