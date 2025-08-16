Piden reinstalación de trabajadores despedidos

El Sindicato Independiente de Trabajadores Académicos de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (Sitaunicach), reiteró el llamado a la rectoría universitaria para la reinstalación de trabajadores despedidos injustificadamente desde 2021 y 2022.

Esmeralda García Parra, secretaria general del sindicato, comentó que, en el 2021 se dio un despido masivo de trabajadores como resultado de una protesta, posteriormente se logró hacer convenios de reinstalación con el rector de ese entonces para 21 personas.

Estaban por reinstalar a otro grupo cuando se dio el cambio en la rectoría, siendo designada Fanny López. Una de las solicitudes que se plantearon desde el primer día fue la solución a estos despidos injustificados.

Sin respuesta

Hasta ahora, a ocho meses de la actual administración solo les han dado lo que consideran largas, como el hecho de que no existen recursos económicos para la reinstalación de los cesados, incluyendo los que fueron despedidos en el 2022.

Además, mantienen otras demandas como nombramientos pendientes desde 2015 y promociones, para lo que aseguran no implica ningún presupuesto, solo regularizar los procesos. “El contrato colectivo dice que sí hay un despido se sigan los procesos conforme a derecho, pero no se ha respetado”.

Sobre el contrato colectivo señaló que se comenzará a trabajar en la actualización a finales de año, pero hasta ahora no se han respetado aspectos como recontrataciones, contrataciones, además del otorgamiento de equipo como batas y mascarillas.

Sumado a eso, han recibido reportes de que en algunas unidades académicas padecen carencias, como agua y luz en laboratorios y aulas.

La dirigente dijo que, en los casos de docentes señalados por acoso, lo único que piden es que se investigue y se realice el debido proceso; no defienden a nadie, son las autoridades correspondientes que se encargarán de eso.