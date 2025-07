Piden rendición de cuentas en la primaria Canaco

Madres y padres de familia de la escuela primaria federal “Cámara Nacional de Comercio” piden que el comité de padres de familia o la directiva rinda cuentas sobre las finanzas de la escuela, ya que desde mayo no se ha hecho ninguna asamblea general y ahora se encuentran entre señalamientos por irregularidades en el manejo de recursos.

Dijeron que desde mayo se realizó una asamblea general, pero no hubo quórum, por lo que no se dio constancia de que haya rendido cuentas a toda la comunidad, supuestamente solo fue a unos cuantos; se desconoce la situación de las finanzas, aunque dicen contar con todos los comprobantes.

Ahora se encuentran en una situación de señalamientos entre el comité y la directora, que por cierto dicen ya fue trasladada de este plantel por presuntas irregularidades en el manejo de recursos, organización de eventos sin consultar al comité, e incluso de supuesta discriminación a niños con discapacidad.

Piden que se esclarezca la situación en una junta general y no en redes sociales o ante los medios como han hecho en los últimos días; asimismo comentan que debido a esta situación no han programado una fecha para las reinscripciones, porque no se ha fijado una cuota, la cual el año pasado fue de 800 pesos.

Sobre el cambio de la directora mencionaron que no se dio a conocer oficialmente, por lo que desconocen los motivos, pero nunca hubo un consenso entre ella y los miembros actuales del comité, en las últimas juntas había diferencia de opiniones y no había acuerdos, el presidente siempre se retiraba.

Una madre de familia que dijo ser vocal del comité, mencionó que el tesorero solo ha declarado las finanzas frente a los miembros del mismo, pero no a toda la comunidad. Padres de familia se encuentran inconformes con la situación del plantel educativo y piden se esclarezcan las irregularidades.