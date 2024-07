Piden reparación del daño por inadecuada atención

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) logró acreditar la atención inadecuada a una paciente con cáncer de mamá en la Unidad de Medicina Familiar en Tapachula, por lo que solicitaron la reparación integral del daño.

La Comisión dirigió la recomendación 113/2024 al IMSS, a razón de que integrantes del equipo médico vulneraron los derechos humanos a la protección de la salud y a la vida de la paciente, al no diagnosticarla ni referirla al nivel de atención medica de forma correcta.

La Comisión narró que en diciembre del 2021, la víctima acudió al examen anual para la detección de cáncer de mama, el cual no arrojó resultados definitivos. A pesar de esto, su médico debió referirla a un segundo nivel de atención para pruebas adicionales; lo cual no ocurrió. En visitas posteriores, la paciente mencionó la presencia de un bulto en el seno derecho, pero se le aseguró que no era preocupante.

No obstante, con el tiempo experimentó deterioro físico y dolor en la espalda y hombros, hasta que un familiar la ingresó a un hospital privado donde descubrieron metástasis en varios órganos. La paciente falleció en agosto del 2022.

“La investigación de los especialistas en medicina de la Comisión Nacional acreditó violaciones a los derechos humanos a la protección de la salud y la vida de la paciente, así como afectaciones a derechos de acceso a la información en materia de salud, por la incorrecta conformación del expediente clínico” compartió la CNDH.

Por lo anterior, el organismo recomendó proceder a la inmediata reparación del daño y aportar, con prueba, la recomendación emitida al procedimiento administrativo correspondiente ante el Órgano Interno de Control del IMSS.

Asimismo, impartir un curso integral en materia de derechos humanos que permita, además, cumplir con las Normas Oficiales Mexicanas relacionadas a la prevención, diagnóstico, tratamiento, control y vigilancia del cáncer de mama y la correcta integración del expediente clínico, respectivamente.