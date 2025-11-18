Piden replicar estrategia de seguridad de Chiapas

El delegado de Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar) en Chiapas, Raquel Gordillo Cano, alertó sobre la crisis de inseguridad que se vive en el corredor Veracruz-Puebla, ante esto recomendó a otros estados aplicar el modelo de seguridad chiapaneco.

En contraste con la relativa calma que se vive en las carreteras de Chiapas, los transportistas de carga enfrentan una ola de inseguridad y violencia al transitar por otras entidades, particularmente en Veracruz y Puebla.

El representante gremial destacó el trabajo interinstitucional encabezado por la actual administración de Chiapas como la clave para la mejora en la seguridad local. Sin embargo, señaló que esta realidad contrasta drásticamente con la que viven al salir del estado.

“Los transportistas chiapanecos necesitamos que lo que se hace en Chiapas se haga también en otros estados de la República, ya que como transporte de carga federal transitamos en todo el país”, explicó Gordillo Cano.

El delegado detalló que el impacto no se limita solo a la mercancía y unidades robadas, sino que incluye los incrementos en las pólizas de seguros, así como la renuncia de operadores de tractocamiones por el miedo a que les suceda algo.

Ante este panorama, el llamado del delegado a los gobiernos estatales y federal fue replicar la estrategia de seguridad que ha dado resultados en Chiapas.