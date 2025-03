El ex presidente del Concejo Municipal de Pantelhó, Pedro Cortés López, catequista de la diócesis de San Cristóbal y candidato al diaconado, fue sentenciado a 110 años de prisión junto con el ex regidor, Diego Mendoza Cruz, “por un delito que no cometieron” relacionado con la desaparición de 18 pobladores ocurrida el 26 de julio de 2021, denunció la misión católica jesuita ubicada en la comunidad de Bachajón, municipio de Chilón.

Dijo que ambos, que “no se encontraban en Pantelhó el día de los hechos”, están acusados del mismo delito del cual había sido imputado también el sacerdote tsotsil, Marcelo Pérez Pérez, asesinado a balazos en San Cristóbal el 20 de octubre del año pasado.

Sentencia

En un comunicado sostuvo que “el 4 de este mes fueron sentenciados a 110 años porque el Gobierno de Chiapas y la Fiscalía General del Estado (FGE), requerían apresar a ‘chivos expiatorios’ para calmar la presión de los familiares de los desaparecidos”.

Refirió que “hemos seguido muy de cerca el injusto, irregular y cruel proceso judicial en el que el sistema de justicia de Chiapas ha forzado a seguir, hasta la fecha, a Pedro y Diego como también lo hizo con el padre Marcelo, a quien le tenían dictada orden de aprensión, no ejecutada”, antes de que fuera asesinado.

“En la Misión de Bachajón tenemos la esperanza de que el actual Gobierno de Chiapas mire seria y verdaderamente, que se reponga el proceso y se haga justicia a dos personas que no solamente son inocentes, sino que han sido colaboradores en la construcción de la paz en su municipio y en el estado”.

Antecedentes

Afirmó que “el 21 de junio de 2022, a Diego y a Pedro se les detuvo con lujo de violencia y sin orden de aprehensión por parte de la FGE; fueron sometidos, despojados de sus pertenencias y se les hizo firmar papeles cuyo contenido no les permitieron saber, y obviamente, sin contar con el derecho de un intérprete, como lo indica la ley, y finalmente fueron llevados de inmediato al penal de El Amate”.